السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 950 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 5.463 فرداً، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.