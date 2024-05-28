الارشيف / اخبار السعوديه

اليوم - الدمام 0 تبليغ

وزير الإعلام يترأس المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في المنامة

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير الإعلام سلمان الدوسري، الدورة الـ 19 للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في المنامة، بالبحرين.
وناقش الاجتماع عددًا من البنود؛ أهمها القضية الفلسطينية وسبل دعمها بالعمل الإعلامي المشترك.
وقدمت المملكة مشروعًا للتعاطي مع شركات الإعلام الدولية، للمحافظة على حقوق الدول العربية، وخلق مناخ جاذب... This is a Twitter Status— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary)

حقوق الدول العربية

وقدمت المملكة مشروعًا للتعاطي مع شركات الإعلام الدولية، للمحافظة على حقوق الدول العربية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

