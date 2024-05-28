شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يترأس المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في المنامة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس وزير الإعلام سلمان الدوسري، الدورة الـ 19 للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في المنامة، بالبحرين.
وناقش الاجتماع عددًا من البنود؛ أهمها القضية الفلسطينية وسبل دعمها بالعمل الإعلامي المشترك. وناقش الاجتماع عددًا من البنود؛ أهمها القضية الفلسطينية وسبل دعمها بالعمل الإعلامي المشترك.
وقدمت المملكة مشروعًا للتعاطي مع شركات الإعلام الدولية، للمحافظة على حقوق الدول العربية، وخلق مناخ جاذب
ترأست المملكة اليوم الدورة 19 للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالبحرين.
وناقش الاجتماع عددًا من البنود؛ أهمها القضية الفلسطينية وسبل دعمها بالعمل الإعلامي المشترك.
وقدمت المملكة مشروعًا للتعاطي مع شركات الإعلام الدولية، للمحافظة على حقوق الدول العربية، وخلق مناخ جاذب