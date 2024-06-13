شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء ووادي الدواسر الأعلى في درجات الحرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الأحساء ووادي الدواسر أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس، بـ46 درجة مئوية.
وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، فقد سجلت الدمام والمدينة المنورة ومنى وعرفات 45 درجة مئوية.
وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة تبلغ 43 درجة مئوية، بينما الصغرى تبلغ 31 درجة مئوية أما درجة الرطوبة فتبلغ 65 درجة.
طقس المشاعر المقدسة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الخميس.
