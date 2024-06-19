انت الان تتابع لا يوجد بأي مكان في العالم.. مشروع الهدي والأضاحي يذبح 5 رؤوس كل ثانية بموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تم النشر في: 18 يونيو 2024, 10:17 مساءً

يذبح مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي 5 رؤوس في كل ثانية خلال موسم الحج وذلك في سابقة عالمية إذ تصل طاقته خلال 84 ساعة إلى ذبح وسلخ وتجميد مليون و100 رأس. وتفصيلاً، كشف رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي سعد الوابل للعربية عن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوزن والعد معربًا عن أمله بالتوسع في ذلك مستقبلاً. ‏ووصف "الوابل" المشروع الذي أنشئ عام 1403، بهدف تنظيم عمليات ذبح الهدي والأضاحي للحجاج بالكبير والجبّار من خلال منظومة متكاملة والاستفادة من لحومها وإيصالها إلى مستحقيها مع المحافظة على صحة وسلامة البيئة. وقال "سجلنا أرقامًا جبّارة ومبهرة بذبح أكثر من 600 ألف رأس خلال 30 ساعة، ذبح وهذا لا يوجد في أي مكان في العالم ، وهذا ما يعادل ذبح 5 رؤوس في كل ثانية وأكثر من 15 ألف رأس في الساعة خلال موسم ⁧الحج⁩". وأعرب الوابل عن أمله بأن يتم استخدام التقنية في المستقبل في توزيع اللحوم وذبحها وفرزها ومعرفة الجزار وموقع الذبيحة من خلال بث مباشر.

