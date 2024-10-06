السعودية | جناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان في معرض الصقور والصيد الدولي يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شهد جناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي, إقبالًا متزايدًا من مختلف الجنسيات والأعمار للتعرف على التنوع البيولوجي والتنوّع التراثي والحيواني والغطاء النباتي الفريد التي تكتنزه المحمية التي تصنف أكبر محمية في الشرق الأوسط، خلال المعرض الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وتعرّف الزوار على مساحات المحمية الشاسعة التي تتجاوز 130 ألف متر مربع، وتمتد من حائل إلى الحدود الأردنية شمالًا، ومن منطقة تبوك غربًا إلى دومة الجندل شرقًا، وتتضمن المحمية مناطق طبيعية لاستيطان ومرور وتوقف الطيور المهاجرة في رحلتها السنوية.

وتحتوي المحمية على تنوع حيواني من صقور، وغزلان، ووعول، وأرانب، والثعلب الأحمر، والذئب الرمادي، وحبارى وغيرها، كما يوجد في المحمية التي تشرف عليها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مواقع أثرية ونقوش حجرية تعود إلى 8 آلاف سنة قبل الميلاد، وذلك في جُبة بمنطقة حائل، وغيرها من الآثار المتوزعة في المحمية، إضافة إلى تنوع الآثار والفصائل الحيوانية فيها، كما تسعى الهيئة لحماية واستدامة أكثر من 230 نوعًا من النباتات التي تنمو في نطاق المحمية.

وتسعى الهيئة من خلال جناحهم بمعرض الصقور والصيد إلى التعريف بالمحمية وإستراتيجيتها وأهدافها وتنمية الوعي حولها، بالإضافة إلى دورها الأساسي المتعلق في المحافظة على بيئة المحمية وتنمية السياحة البيئية، وأن تكون المحمية معلمًا دوليًا للنسق الطبيعي والتراثي، وتنمية المجتمعات المحلية التي تقع ضمن نطاق المحمية، حيث يتم تركيز الجهود على تنمية أبناء المجتمعات المحلية وخلق فرص متعددة النطاقات لهم من استثمارية ووظيفية.

