السعودية | برنامج الربط الجوي يُشارك في مؤتمر مسارات العالم بمملكة البحرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يُشارك برنامج الربط الجوي في مؤتمر مسارات العالم يوم غدٍ الأحد، وذلك في مملكة البحرين.

ويستعرض البرنامج وعلى مدى ثلاثة أيام الخدمات والفرص المقدمة لتعزيز الربط الجوي بالمملكة وصولًا إل الأسواق الدولية المستهدفة.

ودعا البرنامج المهتمين إلى زيارة الجناح المخصص لبرنامج الربط الجوي في مؤتمر مسارات العالم 2024، الذي يجتمع فيه قادة صناعة الطيران والتعرف على الإمكانات والفرص المتاحة للمملكة العربية السعودية، من خلال 29 مطارًا، في مجال الربط الجوي.

يذكر أن برنامج الربط الجوي أُطلِق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهات جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط