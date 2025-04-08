شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. 5600 مستفيد من خدمات العيادات الخارجية في مستشفى إرادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل مستشفى إرادة والصحة النفسية بمنطقة القصيم حضوراً لافتاً في تقديم خدماته التخصصية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 5664 مراجعاً من الجنسين.

تنوع الحالات المستقبلة

وبين تجمع القصيم الصحي أن الإحصاءات أظهرت تنوع الحالات التي تم استقبالها، حيث شملت مختلف الاضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية العضوية بعدد 42 حالة، و1227 حالة لاضطرابات ناتجة عن استخدام مواد مؤثرة على الحالة العقلية، بالإضافة إلى 900 حالة من الفصام والاضطرابات الفصامية النمط.

حالات الاضطرابات

كما تم تسجيل 757 حالة من الاضطرابات الوجدانية "اضطرابات المزاج"، و865 حالة من الاضطرابات العصبية المرتبطة بالكرب والضغوط النفسية، و28 حالة لمتلازمات سلوكية متنوعة، إلى جانب 69 حالة من اضطرابات الشخصية والسلوكيات لدى البالغين.

وتضمنت الإحصاءات أيضاً استقبال 387 حالة من فئة ذوي الإعاقات الذهنية "التخلف العقلي"، و12 حالة من اضطرابات النماء النفسي، بالإضافة إلى 17 حالة لاضطرابات سلوكية وعاطفية ذات منشأ طفولي أو نسوي، فيما بلغ عدد الحالات المصنفة ضمن الاضطرابات العقلية غير المحددة 1361 حالة.