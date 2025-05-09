الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في بولندا

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في بولندا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في بولندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للّاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، بمشاركة (10) متطوعين.

وركب الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة الأطراف الصناعية لـ(10) مستفيدين.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة فاقدي الأطراف حول العالم، ولإعادة الأمل إليهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا