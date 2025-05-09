السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في بولندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للّاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، بمشاركة (10) متطوعين.

وركب الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة الأطراف الصناعية لـ(10) مستفيدين.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة فاقدي الأطراف حول العالم، ولإعادة الأمل إليهم.

