السعودية | الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق يتفقد أسطول المسح لدعم طرق الحجاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أسطول معدات المسح والتقييم التابع للهيئة، للتأكد من جاهزيتها لمسح الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بشكل دوري قبل موسم الحج.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة لضمان جاهزية وسلامة طرق ضيوف الرحمن, وتأكيدًا على التزام الهيئة بتسخير أحدث التقنيات لضمان جاهزية الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

وتمتلك “هيئة الطرق” أسطولًا متطورًا يُعد الأكبر عالميًا، يضم (18) معدة موزعة على (5) تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهم في تعزيز السلامة، تحسين جودة الطرق، ورفع كفاءة تجربة مستخدميها، وبخاصة الحجاج والمعتمرون.

وتشمل هذه التقنيات معدات متخصصة لمسح الأضرار السطحية، قياس معامل الوعورة العالمي (IRI)، قياس سمك طبقات الطريق، قياس الانحراف، واختبار مقاومة الانزلاق.

وتُعد معدات مسح الأضرار السطحية، التي يتوفر منها سبع معدات، من أبرز هذه التقنيات, وتعتمد على ثلاث كاميرات عالية الدقة وخمس وحدات ليزرية لقياس التشققات والتخدد بدقة تصل إلى 0.05 مم، إلى جانب أجهزة تحديد المواقع وتخزين البيانات.

وتُسهم هذه المعدات في تحليل حالة الطرق بدقة، مما يدعم اتخاذ قرارات صيانة فورية, وتشمل التقنيات معدات قياس معامل الوعورة العالمي (IRI)، ويتوفر منها أربع معدات، تُقيّم استواء الطرق المنفذة حديثًا وراحة القيادة عبر وحدات ليزرية وأنظمة تخزين متقدمة, وتُستخدم ثلاث معدات لقياس سمك طبقات الطريق، مزودة برادارات متعددة الترددات، لضمان متانة الطبقات الإنشائية.

أما معدات قياس الانحراف، المتوفرة بثلاث وحدات، فتُقيّم قدرة الطريق تحت الأحمال المرورية بدقة عالية، باستخدام (9) حساسات وأنظمة تحميل متطورة, وتُستخدم معدة واحدة لقياس مقاومة الانزلاق، قادرة على محاكاة ظروف الأمطار لاختبار الطريق في أصعب الظروف، مزودة بخزان ماء وأجهزة لتحليل بيانات الاحتكاك.

وتُكمل الأسطول معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك، التي تُرصد العناصر غير الرصفية مثل الإشارات الإرشادية والحواجز الواقية، مما يُسهم في تحديد المخاطر المحتملة وتخطيط الصيانة بكفاءة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط