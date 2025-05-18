- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشرقية.. "الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 55 موقعًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 55 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية السادسة للبنات بمحافظة المذنب، وثانوية البنات بمركز النمرية بمحافظة النبهانية، ومدرسة الابتدائية الثانية للبنات بالخبراء، ويوم الاثنين في الابتدائية السابعة للبنات بمحافظة المذنب، ومدرسة التحفيظ بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم واحد لكل منهم.
فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة وثانوية الروضة بمحافظة النبهانية، ومركز النقرة بمحافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وللنساء في الابتدائية الثامنة للبنات بمحافظة المذنب، ومدرسة التحفيظ بالخبراء، ويوم الأربعاء في الابتدائية التاسعة للبنات ويوم الخميس في الابتدائية العاشرة للبنات بمحافظة المذنب لمدة يوم واحد لكل موقع.
بينما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في ثانوية مدينة سلطان بأبها، وثانوية الملك عبد العزيز بمحافظة النماص لمدة يوم لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في أمانة محافظة حفر الباطن، ويوم الاثنين في المتوسطة التاسعة والعشرون للبنات بحفر الباطن، ويوم الثلاثاء في جمعية درة بحفر الباطن، والابتدائية التاسعة عشر للبنات بالدمام، والابتدائية التاسعة والأربعون للبنات بالدمام.
فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في ابتدائية المزرعة للبنات بالدمام، وابتدائية ماريه للبنات بالدمام، والابتدائية الثامنة والأربعون للبنات بحفر الباطن لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها اليوم للنساء في مجمع مدرسة الأبناء بمحافظة شرورة لمدة يوم، ويوم الاثنين في مستشفى الملك خالد بنجران، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة المغيرة بن شعبة، ويوم الأربعاء للنساء في مستشفى غرب نجران لمدة يومين لكل موقع، ويوم الخميس في الثانوية الثانية بمحافظة شرورة لمدة يوم.
وبمنطقة الباحة، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز بني حرير وبني عدوان بمحافظة القرى، ومدرسة الفيصلية بمحافظة المخواة، وللنساء في الثانوية الثانية بمحافظة المخواة، ويوم الثلاثاء في مدرسة الجوة الابتدائية والمتوسطة بمحافظة المخواة لمدة يومين لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الحائط لمدة أسبوع، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في متوسطة تحفيظ القرآن للبنات بمحافظة بقعاء لمدة يوم واحد.
وفي منطقة المدينة المنورة، توفر الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في محافظة العلا لمدة يومين، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز الثمد بمحافظة خيبر لمدة يوم.
وتتيح الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها يوم الاثنين للرجال في مدرسة متوسطة القدس بمحافظة رفحاء لمدة يوم. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
الوحدات المتنقلة في الشرقيةوتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز القيره لمدة ثلاثة أيام، والكلية التقنية بمحافظة بيشة لمدة يوم، وللرجال في مركز قنا، ومتوسطة صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وللنساء في المتوسطة الأولى بالبلد بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، والثانوية التاسعة للبنات بابها، ويوم الاثنين في الثانوية الثانية للبنات بأبها، ويوم الثلاثاء في الثانوية الثانية للبنات بمدينة سلطان بأبها، ويوم الأربعاء في متوسطة وثانوية عبل للبنات بمحافظة النماص.
منطقة مكة المكرمةوفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز مدركة لمدة ثلاثة أيام، ومدرسة الحشرج للبنات بمحافظة تربة، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، وللنساء في جمعية آمال بمحافظة المظيلف لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مركز قيا لمدة يومين، والمتوسطة السادسة والعشرون للبنات بمحافظة الطائف، ومركز العاند بمحافظة الطائف، وفي مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهم.
خدمات الأحوال المدنيةكما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز صوير لمدة أسبوع، وفي مركز ميقوع لمدة ثلاثة أيام.
