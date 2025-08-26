أمير الباحة يفحص الاستعدادات لعقد المنتدى الاستثماري القادم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ورئيس غرفة الباحة ماشي العُمري، ورئيس غرفة المخواة أحمد الخرّش، وأمين اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان والوفد المرافق لهم.

خلال الاستقبال، تم مناقشة الاستعدادات الجارية لإقامة المنتدى الاستثماري المقبل في منطقة الباحة، حيث اطّلع صاحب السمو على الخطط التنظيمية والتحضيرات القائمة. وأكد على أهمية استقطاب المستثمرين وعرض الفرص النوعية التي تتميز بها المنطقة من حيث الطبيعة السياحية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار صاحب السمو إلى أن منطقة الباحة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وبشرية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، مشددًا على أهمية توفير منصة متكاملة لعرض تلك المقومات والفرص. كما أكد على ضرورة توفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة وتعزيز مكانتها الاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي، ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل.

من جانبه، عبر رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته لإقامة هذا المنتدى. وأكد على أن الاتحاد بالشراكة مع غرفتي الباحة والمخواة سيعمل على تحقيق تطلعات سموه والإسهام في إنجاح المنتدى لخدمة تنمية المنطقة وتعزيز مكانتها الاستثمارية.