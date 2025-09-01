شكرا لقرائتكم خبر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس، أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، كمنصة لعرض المبادرات والابتكارات التنظيمية واستعراض التقنيات الناشئة ومشاركة الرؤى المستقبلية التي تقدمها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويستمر حتى 3 سبتمبر، بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

ويتاح لزوار المعرض - الذي يتطلب التسجيل المسبق - الاستفادة من رحلة تعريفية شاملة للعديد من المشاريع والمبادرات الوطنية، إضافة إلى الاستفادة من الجلسات الحوارية المنعقدة على مسرح المعرض، حيث يشارك المختصون والخبراء رؤاهم حول التقنيات المستقبلية وسبل الابتكار في التنظيمات التي تواكب التطور المتسارع في قطاعات الاتصالات والتقنية.

ويتضمن المعرض «واحة الإعلام» التي تعقد في نسختها العاشرة بالشراكة مع وزارة الإعلام، بمشاركة أجنحة لمشاريع ومبادرات وطنية كبرى كنيوم، وروح السعودية، وكذلك جهات حكومية كوزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة عسير، والسعودية الرقمية، كما يبرز الجسر الثقافي رحلة المملكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات وتطور الاتصالات والتقنية من خلالها.

وتعرض أجنحة المعرض المصاحب للندوة أبرز الابتكارات والتقنيات التنظيمية (RegTech) التي تبرز ريادة المملكة وتمكينها للاستفادة منها في معالجة المشكلات التنظيمية باستخدام التقنيات المتقدمة والناشئة؛ مما يؤدي لتعزيز الرقابة والامتثال التنظيمي في مختلف القطاعات وتمكين الجهات التنظيمية من التميز في تأدية أدوارها.

ويشهد المعرض المصاحب خلال الثاني من سبتمبر انعقاد جلسات حوارية تحمل رؤى مستقبلية ملهمة، من خلال استضافة قمة (سينك) للاتزان الرقمي إحدى مبادرات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء، لعقد جلسات حوارية حول المبادرة، وفعالية (TEDxRiyadh) التي تستعرض تجارب ملهمة في عدد من المحاور الحيوية، من بينها التقنية والذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن المعرض يقدم جلسات حوارية متخصصة وتناقش موضوعات محورية تتضمن: مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتحديات الحوكمة التنظيمية لتقنيات الكم، ودور السياسات التنظيمية والبنية التحتية المتطورة في تمكين الألعاب والرياضات الالكترونية، إضافة إلى منافسة (SpaceUp)؛ التي تهدف إلى تطوير حلول فضائية مبتكرة للقطاعات الحيوية.