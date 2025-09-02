شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل تناقش ضوابط الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت عنوان «ضوابط ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للصناعة»، التوجهات العامة للأنشطة الصناعية المسموح بممارستها على الشوارع التجارية، إضافة إلى أبرز الاشتراطات البلدية للمصانع ومتطلبات الترخيص.

وتناولت الورشة التوجهات بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة للصناعة، إلى جانب الضوابط المنظمة لتأسيس مصانع جديدة خارج هذه المواقع، مع استعراض أبرز الاشتراطات البلدية المرتبطة بذلك.

ومن المتوقع أن تسهم التوجهات بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة للصناعة في دعم ممارسة الأنشطة الصناعية الخفيفة داخل المدن، وتسهيل عمليات النقل وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية لرواد الأعمال.