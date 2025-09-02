شكرا لقرائتكم خبر انطلاق ملتقى تمكين المرأة الخامس بعرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في عرعر فعاليات ملتقى تمكين المرأة الخامس، الذي تنظمه غرفة الحدود الشمالية، بمشاركة عدد من المتخصصين في التدريب وريادة الأعمال والفنون، وذلك في مجمع العثيم مول بالمدينة.

ويستمر الملتقى على مدى 5 أيام، متضمنا سلسلة من ورش العمل الموجهة للسيدات في عدة مجالات متنوعة، إضافة لمعرض مصاحب يمتد 4 أيام.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل الوطنية، بما يسهم في توطين الأيدي النسائية العاملة، وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تطوير قدراتها وتنمية إسهامها في التنمية الاقتصادية، كما يسعى إلى دعم المرأة في مشروعاتها بمختلف المجالات، وتعزيز ارتباطها بالقطاع الخاص لزيادة حضورها في العمل الريادي، فضلا عن تمكينها علميا وعمليا وفكريا واقتصاديا من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متنوعة.