«ناجز» يبحث مع «سدايا» استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات العدلية والقانونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مركز «ناجز» للخدمات العدلية التابع لوزارة العدل لقاء مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تناول تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العدلية والقانونية، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي العام وتطبيقاته المستقبلية، وبحث سبل توظيفها لتطوير المنظومة العدلية، بما يواكب أحدث التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتناول اللقاء مفهوم الذكاء الاصطناعي العام ومجالاته التطبيقية في مختلف القطاعات، مع التركيز على إمكاناته في دعم الخدمات العدلية والقانونية، والسمات الرئيسة التي يتمتع بها مثل القدرة على التعلم الذاتي والتكيف مع المهام الجديدة، واستعراض أبرز الاستخدامات المتوقعة في القطاعات العدلية، مثل تسريع الإجراءات القضائية، وتحليل البيانات القانونية، وتطوير أدوات الدعم الذكي للممارسات العدلية.

وحظي اللقاء بمشاركة واسعة من المشاركين الذين تطرقوا لأبرز التحديات والحلول والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العام، وأهمية تعزيز التعاون والابتكار بين مختلف القطاعات للاستفادة المثلى من هذه التقنيات، بما يسهم في رسم ملامح المستقبل وفق أحدث التوجهات التقنية في المجال.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها «سدايا» بالشراكة مع عدد من القطاعات والجهات الحكومية تزامنا مع مرور ستة أعوام على تأسيسها، في إطار رسالتها الرامية إلى تعزيز الوعي المعرفي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة المستقبل الرقمي، بما يسهم في تمكين المملكة من ترسيخ ريادتها العالمية في هذا المجال.