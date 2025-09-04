شكرا لقرائتكم خبر جلسة في »GSR25« بالرياض تبحث أثر البيئات التجريبية في تعزيز الابتكار والنضج التنظيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض، انعقاد جلسة حوارية بعنوان «من التجربة إلى الأثر: التنظيم عبر بيئة الشراكة التجريبية».

شارك في الجلسة كل من مدير السياسات الرقمية في جامعة ميونخ التقنية أندراس مولنار، ونائب الرئيس للشؤون التنظيمية في شركة «إيه إس تي موبايل» جينيفر مانر، ونائب الرئيس للتحول الرقمي في مايكروسوفت زينب الأمين.

وركزت الجلسة على دور بيئات الشراكة التجريبية في تعزيز الابتكار ورفع مستوى النضج التنظيمي في التقنيات الناشئة.

وأكد المتحدثون أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى أن مركزية البيانات والاعتماد على التقنيات الحديثة يفتحان آفاقا واسعة لرفع كفاءة العمل واستثمار الموارد.

وأوضحوا أن المملكة تسير بخطى متوازية مع شركائها في دول الخليج، وكذلك في أوروبا وآسيا، لبناء جسور تعاون قائمة على تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تعزيز حضورها العالمي في مجال الابتكار والتقنية.

كما تناول المشاركون التحديات الاجتماعية المصاحبة للتحول الرقمي، مثل تمكين كبار السن من التكيف مع الوظائف الجديدة، وضمان الاستخدام الآمن للأطفال للإنترنت، مؤكدين أن الرقمنة تمثل مسارا عالميا يتطلب موازنة بين الفرص التقنية والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.