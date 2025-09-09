ترمب يفتح الباب أمام بيع 100 مسيرة للسعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، عن إمكانية بيع 100 مسيرة للمملكة العربية السعودية. وقد جاء هذا الإعلان خلال مقابلة تلفزيونية حديثة، حيث أشار ترمب إلى أن السعودية تعد واحدة من أكبر العملاء للولايات المتحدة في مجال الأسلحة.

وأثار هذا الإعلان الكثير من التساؤلات والانتقادات، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة والانتقادات الدولية المستمرة لسياسات السعودية. ولاقى الإعلان استهجانا من قبل عدد كبير من الناشطين والجماهير الدولية، معتبرين أن بيع المسيرات للسعودية قد يزيد من التوترات ويؤدي إلى تصاعد المواجهات في المنطقة.

ومن جانبه، أكدت الحكومة السعودية استعدادها لشراء المسيرات، مشيرة إلى أنها تعتبر ذلك جزءا من استراتيجيتها الدفاعية وتعزيز قدراتها العسكرية. وقد أشادت بتصريحات ترمب، معبرة عن دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يثير هذا الإعلان المزيد من الجدل والانتقادات في الأيام القادمة، خاصة مع استمرار التوترات في المنطقة وتصاعد الضغوط الدولية على السعودية. وسيكون على الدول الأخرى متابعة المستجدات عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.