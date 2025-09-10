شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة و«ندلب» يطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، النسخة الأولى من المنافسة العالمية للابتكار في المعادن بعنوان «رواد مستقبل المعادن»، وذلك تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف رئيس لجنة برنامج «ندلب»، وبقيادة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

وأكد «ندلب» أن المنافسة تعد إحدى المبادرات العالمية الرائدة التي تسعى إلى تطوير حلول عملية تدعم استدامة قطاع التعدين في المملكة، وتعزز من جاهزيته المستقبلية، من خلال مسارات مركزة تشمل التقنيات الذكية، والأمن والسلامة، واستدامة الموارد في عمليات وخدمات التعدين، إضافة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية والدولية، وتمكينها من الإسهام في بناء منظومة متطورة تعزز من تنافسية القطاع على المدى البعيد. وأضاف البرنامج أن المنافسة تستهدف مشاركة نخبة من الطلاب، والباحثين، ورواد الأعمال، والمهنيين من داخل المملكة وخارجها، حيث تتيح الفرصة لتشكيل فرق عمل تتراوح بين 4 إلى 7 مشاركين، دون اشتراط لجنسية معينة، على ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاما، مع تقديم فكرة أولية قابلة للتطوير ضمن نموذج التسجيل المعتمد، ودعا البرنامج جميع المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالحدث من خلال الرابط: https://fmp.nidlp.gov.sa/ . وبين أن هذا الحدث يشكل مرحلة جديدة في دعم الابتكار التعديني، حيث تمر المنافسة بـ3 مراحل رئيسية؛ تبدأ بالمرحلة التأهيلية للمبتكرين المحليين، تليها المنافسة العالمية، وصولا إلى إعلان الفائزين وتكريمهم خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، الذي تستضيفه العاصمة الرياض مطلع يناير 2026م.