ضبط مخالفين لنظام البيئة يستغلون الرواسب في منطقة تبوك لتحقيق الأمن والحماية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم ضبط مقيمين مخالفين لنظام البيئة في منطقة تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين مخالفَين لنظام البيئة في منطقة تبوك، أحدهم من الجنسية السودانية والآخر من الجنسية الهندية. تم استغلالهما للرواسب في المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضدهما.

حثت الجهات المعنية على الجميع بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الأرقام (999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وتؤكد الجهات المختصة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.