بنك التنمية الاجتماعية يشارك في قمة (G20 YEA 2025) جنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك بنك التنمية الاجتماعية، في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب التابعة لمجموعة العشرين (G20 YEA 2025)، التي تستضيفها مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 500 رائد ورائدة أعمال من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن الحكومات، وكبرى الشركات، والمنظمات الدولية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن أهداف البنك الاستراتيجية؛ لتعزيز الحضور السعودي في المحافل الدولية، وإبراز الجهود الوطنية في دعم ريادة الأعمال وتمكين الطاقات الشابة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويسعى البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على نماذج وطنية ملهمة من رواد الأعمال الشباب الذين تم دعمهم ماليا وإرشاديا، إلى جانب بناء شراكات جديدة، واستكشاف حلول مبتكرة لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة؛ بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني ويدعم استدامته.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي أن مشاركة البنك تمثل فرصة محورية للتعريف ببرامجه التمويلية ومبادراته النوعية الموجهة لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة، موضحا أن المشاركة تعكس التزام البنك بدوره شريكا استراتيجيا في تمكين الطاقات الشابة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يشار إلى أن اتحاد رواد الأعمال الشباب تأسس ضمن إطار مجموعة العشرين (G20) كأكبر شبكة عالمية لرواد الأعمال الشباب؛ بهدف استعراض أفضل الممارسات العالمية لدعم ريادة الأعمال، والإسهام في تعزيز التعاون بين المستثمرين والرياديين، وتمكين الطاقات الشابة والمشاريع الناشئة.