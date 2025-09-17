شكرا لقرائتكم خبر هيئة الطرق: الشراكة مع «موان» تدعم الاستدامة البيئية في قطاع الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة العامة للطرق أن الشراكة الفعالة مع المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز الاستدامة في قطاع الطرق، والتي تأتي ضمن المساعي الحثيثة للحفاظ على البيئة وتقليل الهدر البيئي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأوضحت «هيئة الطرق» في بيان لها أن هذه الشراكة الاستراتيجية أثمرت عن تحقيق عدة أهداف محورية، منها التوسع في استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية، وتقليل الاعتماد على المواد الخام، إضافة إلى دعم البحث والتطوير لرفع كفاءة المشاريع.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الشراكة تعزز الاستدامة البيئية، مؤكدة التزامها بتشجيع الابتكار وتبني الممارسات العالمية المتقدمة؛ بهدف توفير شبكة طرق أكثر أمانا واستدامة وكفاءة، مما يعزز مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا.

وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ مشاريع مستقبلية تستهدف تحسين وتطوير شبكة الطرق في المملكة، من خلال مواصلة التعاون المثمر مع شركائها، ومن بينهم المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»؛ بهدف تعزيز حماية البيئة ورفع جودة الحياة في قطاع الطرق، والذي يتماشى مع أهداف برنامج القطاع الرامية إلى خفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، والوصول إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق بحلول 2030، مع تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متميز يتوافق مع طاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، والذي يأتي انطلاقا من دور الهيئة المحوري في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي، وسعيها الدؤوب لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.