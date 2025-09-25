شكرا لقرائتكم خبر 270 ألف طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



احتفى أكثر من 270 ألف طالب وطالبة في 1700 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني الـ95 تحت شعار «عزنا بطبعنا». وتنوعت الفعاليات بين الإذاعات المدرسية، والمعارض الطلابية، والأنشطة الثقافية والترفيهية، إلى جانب برامج ممتدة على مدى أسبوعين؛ بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء، وتجسيد مشاعر الحب للوطن وقيادته، واستذكار دور الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد البلاد.

