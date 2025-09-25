مؤتمر “الذكاء البيولوجي” ينظمه الملحقية الثقافية في لندن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقيم مؤتمرٌ بعنوان “الذكاء البيولوجي” في لندن، تحت إشراف الملحقية الثقافية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية. حضر المؤتمر عدد من الخبراء والباحثين في مجالات العلوم الحيوية والتقنيات الحديثة، بمشاركة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت بدر، مستشارة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة.

وتناولت كلمة سمو الأميرة نوف أهمية توظيف الابتكار العلمي في خدمة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا في مجالات البحث والتطوير. كما شمل المؤتمر عروضًا بحثية وملصقات علمية لطلبة الدكتوراه في تخصصات متعددة، تناولت قضايا متعلقة بالصحة والبيئة والطاقة والغذاء، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تعتبر البحث العلمي والابتكار دورًا محوريًا في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

يعكس مؤتمر “الذكاء البيولوجي” الدور المتنامي للطلبة السعوديين المبتعثين في المحافل الأكاديمية الدولية، ويبرز إنجازاتهم كمصدر فخر واعتزاز وطني.