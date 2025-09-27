شكرا لقرائتكم خبر وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية البيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك وزير خارجية جمهورية البيرو السيد إلمر شيالر سالسيدو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.