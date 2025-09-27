شكرا لقرائتكم خبر وكيل وزارة الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بحضور أمين عام المنظمة وأصحاب المعالي وزراء وممثلي الدول الأعضاء.

واستعرض الاجتماع الجهود المشتركة، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.