هل تملك المنزل يعد استثمارًا؟.. بالفيديو.. أنس الراجحي يُجيب

موقع الخليج 365: أجاب المحلل المالي أنس الراجحي، على سؤال "هل تملك المنزل يعد استثمارًا؟"، كاشفًا الفرق بين المالك والمستأجر من حيث القدرة على خوض المخاطر.

خوض المخاطر

وقال الراجحي، خلال ظهوره ببودكاست "أرباح": "في بعض الحالات عندما تضمن أن لديك أصل يكون لديك فرصة كبيرة لخوض المخاطر". 

وأضاف: "لكن إذا ما تملكت منزلك تكون حذر جدًا في خوض الاستثمار والمخاطر".

المستأجر والمالك

وتابع: "لو عندك مليونين وأنت مستأجر يكون صعب جدًا أن تكون ثقتك في قرارك الاستثماري نفس ثقة المالك".

