بالفيديو.. "الشهري" يكشف الأطعمة التي تحتوي على أهم 5 فيتامينات يحتاجها الجسم

موقع الخليج 365: كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عن أهم العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

وقال "الشهري"، خلال مقطع فيديو عبر حسابه عبر منصة إكس، إن هذه الفيتامينات تتمثل في "فيتامين سي وفيتامينات ب و E ود والزنك".

مصادر فيتامين"سي"

وأضاف: فيتامين "سي" موجود في الكيوي والفلفل الرومي، وفيتامينات "ب" موجودة في الفواكه واللحوم والخضروات".

مصادر فيتامين E و د

وأشار إلى أن فيتامين "E" مصدره زيت الزيتون والسمسم والسمك، ويتواجد فيتامين "د" في الشمس واللحوم واللبن، موضحًا أن الزنك موجود في المكسرات والورقيات والخضروات.

وأشار إلى أن فيتامين "د" من أهم الفيتامينات للجسم والتي لا يجب أن تقل نسبتها عن 80 أو 90%.

