بالفيديو.. مهندس معماري يكشف السبب الرئيسي في تسريبات الأنابيب الحرارية.. ويوضح طريقة اختبار مواسير التغذية

موقع الخليج 365: كشف مهندس معماري أن 99% من مشاكل تسريبات مواسير التغذية "الأنابيب الحرارية" سببها سوء اللحام.
وقال المهندس، خلال مقطع فيديو: "قبل أن نأتي إلى الموقع، نطلب من مالك الموقع أن يقوم بتعبئة شبكة المياه"، مضيفًا: "لو قمنا بتعبئتها يدويًا نتعب وتأخذ وقتًا".
اختبار المواسير
وأضاف: "اختبار المواسير يتم على مرحلتين؛ الأولى تكون بعد التركيب وهي مكشوفة، والثانية بعد التغطية بالكامل".
وتابع: "في كل اختبار لازم تشيل الخلاطات وتركب مكانها سدّات (طبة)، حتى يكون الفحص دقيقًا وآمنًا".
اختبار الضغط
وأكمل: "الخطأ الأكبر إنك تعمل اختبار الضغط والخلاطات راكبة، الضغط العالي وقت الفحص يتلفها مباشرة".
