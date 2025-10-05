بالفيديو.. مهندس معماري يكشف السبب الرئيسي في تسريبات الأنابيب الحرارية.. ويوضح طريقة اختبار مواسير التغذية

موقع الخليج 365: كشف مهندس معماري أن 99% من مشاكل تسريبات مواسير التغذية "الأنابيب الحرارية" سببها سوء اللحام.



وقال المهندس، خلال مقطع فيديو: "قبل أن نأتي إلى الموقع، نطلب من مالك الموقع أن يقوم بتعبئة شبكة المياه"، مضيفًا: "لو قمنا بتعبئتها يدويًا نتعب وتأخذ وقتًا".

اختبار المواسير

وأضاف: "اختبار المواسير يتم على مرحلتين؛ الأولى تكون بعد التركيب وهي مكشوفة، والثانية بعد التغطية بالكامل".

وتابع: "في كل اختبار لازم تشيل الخلاطات وتركب مكانها سدّات (طبة)، حتى يكون الفحص دقيقًا وآمنًا".

اختبار الضغط

وأكمل: "الخطأ الأكبر إنك تعمل اختبار الضغط والخلاطات راكبة، الضغط العالي وقت الفحص يتلفها مباشرة".