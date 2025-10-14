شكرا لقرائتكم خبر «البلديات والإسكان» تفوز بجائزة ieee للمدن الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة البلديات والإسكان إنجازا دوليا جديدا يضاف إلى رصيدها من النجاحات في مسار التحول الرقمي، بفوزها بجائزة IEEE Smart Cities العالمية في فئة «حلول التقنيات الناشئة»، عن منتجها المبتكر «عدسة بلدي»، الذي قدم نموذجا نوعيا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم أعمال الرقابة البلدية ومعالجة مظاهر التشوه البصري ورفع جودة الخدمات الحضرية.

وأعرب مدير عام الإدارة العامة للبلديات الذكية والريادة الرقمية المهندس يوسف باروم، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود فريق العمل، مؤكدا أن تحقيق الجائزة ضمن مسار «الاقتصاديات الناشئة والمدن» يجسد ريادة المنتج، وريادة الوزارة في توظيف التقنيات الحديثة والابتكار؛ لتحقيق أثر ملموس في رفع كفاءة العمل البلدي وتحسين جودة الحياة.

وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز الدولية في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي الحضري، وتمنح من قبل (IEEE Smart Cities Initiative)، التابعة لمؤسسة IEEE العالمية، وهي أكبر منظمة تقنية في العالم.

وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات مؤتمر IEEE International Smart Cities Conference (ISC2 2025) المنعقد في مدينة باتراس - اليونان، وذلك في حفل رسمي أقيم بمشاركة نخبة من ممثلي المدن الذكية من مختلف دول العالم.