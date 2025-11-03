تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لجمهورية كينيا في جدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقيم حفل افتتاح مقر القنصلية العامة لجمهورية كينيا بجدة اليوم، بحضور الدكتور أبراهام كورير سينغوي، الأمين العام لوزارة الخارجية الكينية، والسفير جوزيف ماسيلا نائب مدير عام الشرق الأوسط بالخارجية الكينية، والسفير محمد روانكيه، سفير جمهورية كينيا بالرياض، وفريد بن سعد الشهري، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة.

وتم خلال الحفل كشف الستار عن اللوحة التذكارية، وافتتاح المبنى بقص شريط الافتتاح، بحضور عدد من القناصل المعتمدين.

وفي كلمة للقنصل العام الكيني بجدة، السفير عدن محمود محمد، قدم الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية، مؤكدا على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

من جانبه، وصف الدكتور سينغوي افتتاح القنصلية بجدة بأنها نقلة نوعية في تعزيز العلاقات بين البلدين وخدمة مصالح الجالية الكينية.