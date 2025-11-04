شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لغرس 2000 شجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مبادرة تحت شعار «يد تغرس وأرض تزدهر» ضمن جهودها للإسهام الفعال في موسم التشجير الوطني لزراعة 2000 شتلة داخل نطاق المحمية بمشاركة طلاب وطالبات مركز العسافية بمنطقة تبوك، وعدد من الجهات الحكومية شملت القوات الخاصة للأمن البيئي وإدارة تعليم تبوك وإمارة المنطقة؛ حفاظا على استدامة البيئة وحمايتها.

وتعمل الهيئة على تعزيز استدامة البيئة من خلال حزمة من البرامج والمشروعات والمبادرات تشمل الحد من التصحر وتأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة الغطاء النباتي, ونجحت الهيئة في زراعة أكثر من 3 ملايين شتلة، ونثر 7,500 كجم من البذور المحلية، وتواصل تنفيذ 8 مشاريع استزراع، تهدف إلى إعادة الحياة إلى مناطق مختارة ذات أولوية للحفاظ على التنوع البيولوجي.