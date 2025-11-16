شكرا لقرائتكم خبر »ICAIRE« يناقش مستقبل الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) التابع لليونسكو، في لقاء نظمه بالتعاون مع الجمعية السعودية لكتاب الرأي، مستقبل الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من الكتاب والإعلاميين والمهتمين بالمجال الثقافي والتقني.

وتحدث خلال اللقاء الدكتور عبدالرحمن حبيب من المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عن أبرز التحولات التي يشهدها العالم في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأثرها في مستقبل الكتابة وصناعة المحتوى، مشيرا إلى ما تطرحه من فرص واسعة لتوسيع نطاق الإبداع البشري، وما تثيره في الوقت ذاته من تحديات أخلاقية وفكرية تستوجب الحذر والوعي في التعامل معها.

وأكد الدكتور حبيب أهمية الموازنة بين الإبداع الإنساني ودور التقنية في صياغة الأفكار والنصوص، مع ضرورة تعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لحماية حقوق المؤلفين وصون القيم الفكرية، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة تمكينية للكاتب إذا ما استُخدم بوعي ومسؤولية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعرفة وتعزيز الحوار العالمي حول القضايا الأخلاقية والفكرية المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالشراكة مع المؤسسات الثقافية والإعلامية في المملكة والعالم.