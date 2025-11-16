شكرا لقرائتكم خبر بمشاركة المملكة.. اختتام أعمال قمة الشركات الناشئة في جوهانسبرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال قمة الشركات الناشئة بمشاركة وفد من المملكة، برئاسة الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس مجموعة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، وبرعاية من نيوم، وحضور ممثلين من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي المعنيين بريادة الأعمال والابتكار.

وجاءت مشاركة المملكة، لتعزيز حضورها ضمن مجموعة العشرين، حيث شهدت القمة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبحث فرص التعاون مع منظمات دولية تعنى بتطوير منظومة الشركات الناشئة، كما قدم وفد المملكة عرضا لعدد من التجارب والمبادرات الوطنية التي أسهمت في نمو البيئة الريادية وتمكين الشباب في المملكة.

وحظي الجناح السعودي، بتفاعل واسع من ممثلي الدول المشاركة والمستثمرين الدوليين، حيث جرى التعريف بأبرز المشاريع والمبادرات التي تعكس التطور المتسارع لمنظومة الشركات الناشئة في المملكة، كما شارك الوفد في عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناولت تعزيز الابتكار والتكامل بين القطاعات؛ لدعم المشاريع الريادية، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام عالميا.

وفي إنجاز وطني بارز، حققت شركة نت زيرو السعودية المركز الأول في فئة الاستدامة والتكنولوجيا البيئية ضمن جوائز قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، وذلك تقديرا لحلولها المبتكرة وإسهامها في تعزيز التقنيات الخضراء، ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يعد هذا الفوز تأكيدا على قدرة الشركات السعودية الناشئة على المنافسة عالميا وتقديم حلول ريادية ذات أثر دولي.

وفي ختام القمة، أكد الأمير فهد بن منصور، أن مشاركة المملكة تأتي امتدادا لالتزامها بدعم رواد الأعمال والمبتكرين، وتعكس ما وصلت إليه من تقدم في مجال ريادة الأعمال، بما يعزز حضورها في المحافل الدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الإبداع والفرص الواعدة.