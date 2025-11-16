شكرا لقرائتكم خبر 47 اتفاقية توقعها المملكة في ختام مشاركتها بمؤتمر «إيكان 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في أعمال مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية (إيكان 2025)، وذلك خلال الفترة من 10 - 14 نوفمبر الحالي في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان.

ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها بوفد برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، وعدد من ممثلي شركات النقل الوطنية، اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية الرأس الأخضر التي مثلها رئيس هيئة الطيران للرأس الأخضر ماريو قوميز، وحكومة جمهورية باراغواي التي مثلها رئيس النقل الجوي أليسون كولمان، وجرى توقيع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة كوستاريكا التي مثلها المدير العام لمديرية الطيران المدني ماركوس ماسيس، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تشغيلية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بنما، وحكومة جمهورية ليبيريا وحكومة جمهورية إيطاليا، وحكومة دولة لوكسمبورغ.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.

وعقدت المملكة 26 جولة مباحثات واجتماعات ثنائية مع عدد من الدول منها مملكة هولندا، وجمهورية إثيوبيا، وحكومة جمهورية أيسلندا؛ وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية باراغواي، ودولة سانت مارتن، وجمهورية الهندوراس، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية ترينداد وتوباغو، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية ناميبيا، ودولة كوراساو ونتج عنها توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وسجل مباحثات لتعزيز التعاون الدولي في مجال خدمات النقل الجوي والتعاون الثنائي بين الأطراف على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ودعم أهداف برنامج الطيران، الهادف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.