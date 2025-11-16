شكرا لقرائتكم خبر «القدية» تعلن افتتاح أول أصولها »Six Flags Qiddiya City« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد مدينة القدية أول وجهة عالمية تبنى بالكامل على مفهوم قوة اللعب (Power of Play)، وتتميز المدينة بموقعها في قلب جبال طويق، على بعد 40 دقيقة من الرياض، وستجمع المدينة النابضة بالحياة بين الترفيه والرياضة والثقافة في تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم.

وسيكون متنزه «Six Flags مدينة القدية» أولى الوجهات الترفيهية في مدينة القدية، لتقدم مستويات جديدة من المتعة والتشويق وتجارب لا تنسى للعائلات والأفراد ومحبي المغامرة من داخل المملكة وخارجها، وسيضم المتنزه 28 لعبة وتجربة تشمل تجارب وألعابا عالمية محطمة للأرقام القياسية، مثل: فالكون فلايت أسرع وأطول وأعلى أفعوانية بالعالم، وراتلر أعلى أفعوانية مائلة في العالم، وسبتفاير أعلى أفعوانية ثلاثية الإطلاق معلقة بالعالم.

ويضم المتنزه 18 لعبة وتجربة مخصصة للعائلات والأطفال لضمان تقديم تجربة ترفيهية متكاملة ومناسبة لجميع الأعمار، ويمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة واسعة ومنوعة من المطاعم العالمية، ويحتوي المتنزه على العديد من المتاجر موزعة داخل العوالم الستة التي بإمكانهم شراء الهدايا والمنتجات الحصرية من «متنزه Six Flags مدينة القدية».

وستبدأ أسعار تذاكر البالغين من 325 ريالا سعوديا، وتبدأ أسعار تذاكر الأطفال من 275 ريالا سعوديا، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الرابعة، ويمكن للزوار تعزيز تجربتهم من خلال ترقية التذكرة إلى GoFast التي تمنحهم أولوية الدخول إلى جميع الألعاب وتقليل فترات الانتظار، وخصصت فئة تذاكر مخفضة لذوي الإعاقة وكبار السن ومساعديهم من أجل ضمان تجربة شاملة وممتعة، وباستطاعتهم الحصول عليها حصريا عند الشراء من داخل المتنزه بأسعار تبدأ من 75 ريالا سعوديا، ويمكن الحصول على تفاصيل جميع التذاكر عبر الرابط التالي: www.SixFlagsQiddiyaCity.com، وهي متاحة حصريا للحجز المسبق ابتداء من اليوم.

وقال رئيس متنزه Six Flags مدينة القدية براين ماكامر «يمثل 31 ديسمبر 2025 بداية فصل جديد في عالم الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وافتتاح (Six Flags مدينة القدية) لا يعني فقط فتح أبوابها للزوار للمرة الأولى، بل هو بداية لكل ما تمثله مدينة القدية، الخيال والتجارب التي لا تنسى ومعيار جديد للترفيه العالمي».

ومع خيارات التذاكر المتوفرة في (Six Flags مدينة القدية) بإمكان الزوار الآن الاستمتاع بتجربة لا تنسى مليئة بالتشويق والمتعة المستمرة التي تعكس كل مفاهيم اللعب في مدينة القدية.

وبإمكان الزوار الوصول إلى (Six Flags مدينة القدية) بالسيارة أو سيارة الأجرة أو الحافلات الترددية، ويتطلب من الزوار إدخال (Six Flags Qiddiya City) في تطبيقات الملاحة والتوجه مباشرة إلى المواقف المخصصة للزوار، وتتوفر حافلات مجانية تنقلهم مباشرة إلى المتنزه الترفيهي، ويفتح المتنزه أبوابه يوميا عند الساعة الرابعة مساء، وتبدأ الحافلات الترددية المجانية في التحرك من محطة مترو جدة ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وجميع الحافلات جهزت لخدمة ذوي الإعاقة.

ويمكن الاطلاع على جدول المترو عبر موقع هيئة النقل العام بالرياض، ولا يسمح بالصعود إلى الحافلات إلا بوجود تذاكر سارية.

ويعد متنزه (Six Flags مدينة القدية) أول متنزه ترفيهي من نوعه خارج قارة أمريكا الشمالية، ويقدم تجربة استثنائية تجمع الإثارة والثقافة والاستدامة في قلب مدينة القدية في المملكة، ويضم المتنزه 28 لعبة ومعلما ترفيهيا حصريا، موزعة على 6 مناطق ألعاب مختلفة، وتتمحور حول قلعة نابضة بالحياة؛ مما يوفر للزوار تجربة فريدة تستعرض التراث الغني للمملكة في بيئة مستدامة.

وتعد مدينة القدية أول مشروع تطوره شركة القدية للاستثمار، وهي وجهة عالمية جديدة بنيت بالكامل من الصفر على أسس «قوة اللعب»، وتقع المدينة في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة فقط من الرياض، وتجمع الترفيه والرياضة والثقافة بطريقة غير مسبوقة.

وستوفر مدينة القدية عند اكتمالها لسكانها وزوارها جودة حياة استثنائية من خلال مئات الوجهات والتجارب، ومن ذلك مركز عالمي للألعاب والرياضات الالكترونية، وإستاد متعدد الاستخدامات، وملاعب جولف، ومنطقة مخصصة لرياضة المحركات مع مضمار للسباقات، وأكبر متنزه مائي في المنطقة، إضافة إلى متنزه Six Flags الترفيهي.

وتجسد المدينة مفهوم «قوة اللعب» في جوهرها، وصممت لاستضافة أبرز البطولات الرياضية والمهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية العالمية، ودمجت معايير الاستدامة والرفاهية في المخطط العمراني للمدينة، الذي يشمل مناطق سكنية وتجارية ومكتبية، ومساحات خضراء واسعة، ومراكز ثقافية، ومنشآت رعاية صحية وتعليمية من الطراز العالمي.