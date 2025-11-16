شكرا لقرائتكم خبر عقد ورشتي عمل عن التحديثات الجديدة في لائحة المعادن الثمينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة التجارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية ورشتي عمل، عن التحديثات الجديدة في لائحة المعادن الثمينة، وحول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بحضور عدد من المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المنطقة الشرقية.

وتهدف الورشتان إلى رفع وتعزيز وعي التجار بالمتطلبات والالتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار والتسلح، وأبرز الإضافات الواردة في لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الجديدة، حيث بينت الوزارة أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والضوابط الخاصة بتداولها.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة التجارة الهادفة لرفع وزيادة وعي التجار بالموضوعات والمستجدات التي تطرأ على الأنظمة والتعليمات، ولتحقيق أعلى مستوى من الالتزام.