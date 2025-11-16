شكرا لقرائتكم خبر المتحف السعودي للفن المعاصر يقدم أمسية «البلوفانك» بالدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم المتحف السعودي للفن المعاصر التابع لهيئة المتاحف حفلا فنيا، بمشاركة رائد فن «البلوفانك» النيجيري كزياه جونز، ضمن سلسلة فعاليات برنامج «سفر» التي تقام في حي جاكس بالدرعية. ويكشف العرض للمرة الأولى أسلوبا فنيا يتجاوز أنماط الموسيقى التقليدية؛ بهدف تعزيز الحوار الثقافي عبر عروض حية تبرز التنوع الإبداعي، وتفتح مساحات للتبادل الفني بين الثقافات. وسيقيم «سفر» في 7 ديسمبر ورشة تدريب تطرق إلى التجربة التفاعلية التي تعيد إنتاج الموروث الفني العربي باستخدام التقنيات، والبرامج الحديثة، وتحويلها لمقطوعات كلاسيكية من خمسينات القرن الماضي إلى أعمال الكترونية سمعية وبصرية معاصرة. ويختتم البرنامج فعالياته لهذا الموسم في 8 ديسمبر بعرض بصري يتناول الموسيقى الالكترونية، والمشاهد البصرية السينمائية.

