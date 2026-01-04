الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 4 يناير 2026 08:15 صباحاً - انطلاق الملتقى الأول لقطاع إدارة المرافق في المنطقة الشرقية لتعزيز التعاون والابتكار

في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، تعقد جمعية مرفق التعاونية ملتقى خاص لقطاع إدارة المرافق في المنطقة الشرقية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026، من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 مساءً، في قاعة سعد المعجل بغرفة الشرقية. يتضمن الملتقى عرضًا لأهم التحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات الحديثة في إدارة المرافق، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات في إطار رؤية المملكة 2030.

تحديات إدارة المرافق

يتناول الملتقى أبرز التحديات التي تواجه قطاع إدارة المرافق، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الجودة والخدمات المتاحة. ويتيح الفرصة للمختصين لتبادل الأفكار حول سبل التغلب على هذه العقبات والابتكارات المطلوبة.

شراكات استراتيجية جديدة

يعد الملتقى منصة مثالية لبناء شراكات استراتيجية جديدة بين مختلف الجهات العاملة في مجال إدارة المرافق، حيث يؤكد المدير التنفيذي لتعاونية مرفق، عيد بن أحمد البوعينين، أن ذلك يمثل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة.

فرص التواصل وتبادل الخبرات

يُتيح هذا الملتقى فرصة فريدة للمختصين والمهتمين بمجال إدارة المرافق للتواصل وتبادل الخبرات، مما يعزز من تطوير مهاراتهم ومعارفهم في هذا المجال الحيوي. يتوقع أن تشهد الفعالية تفاعلًا كبيرًا من قبل المشاركين.

التحضير لمرحلة جديدة

مع اقتراب موعد الملتقى، يتم تحضير الفعالية بعناية فائقة لضمان نجاحها، حيث سيتم التركيز على تزويد الحضور بكل ما هو جديد في عالم إدارة المرافق ومناقشة أهم التجارب الناجحة في هذا المجال.