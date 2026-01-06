يومان متبقيان على عروض العثيم الأسبوعية لقسم المنظفات المنزلية التي تصل إلي 50%

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:10 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةيومان متبقيان على عروض العثيم الأسبوعية لقسم المنظفات المنزلية التي تصل إلي 50%

عروض العثيم الجديدة التي تصل إلى 50 % هو الأمر الذي يهتم الكثيرون بالبحث عنه والتعرف عليه بالصورة المستمرة، توجد العديد من العروض المتنوعة والتي تعمل على توفيرها اسواق العثيم الشهيرة في البلاد من أجل التسهيل على الكثيرين الاستفادة الكاملة منها وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على عروض العثيم 50 %.

عروض العثيم الجديدة

توجد العديد من العروض المختلفة التي تعمل على توفيرها أسواق العثيم الشهيرة على اقسام المنظفات المنزلية والتي توفر للكثير إمكانية الحصول عليها والاستفادة الكاملة منها والتي تتمثل في الآتي:

جل تايد للغسالات بسعر يصل إلى 39.95 ريال سعودي وذلك لعبوة تصل إلى 2.8 لتر.

جل تايد للغسالات برائحة الزهور بحجم يكون 2.8 لتر بسعر خاص به يصل إلى 39.95 ريال سعودي.

صابون بونكس بوزن 5 كيلو جرام والذي يتوفر بسعر 40.95 ريال سعودي.

صابون اريال مركز بوزن 5 كيلو جرام والذي يكون متاح بعرض سعر يصل إلى 51.95 ريال سعودي.

شامبو تايد للعباءات برائحة أصلية والذي يكون بحجم 2.5 لتر وسعر خاص هو 39.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم على الدواجن

في صدد تعرفنا على العروض المختلفة الخاصة بأسواق العثيم على المنظفات والتي تعتبر من أهم الأقسام المميزة لها نتطرق للتعرف على العروض الخاصة بأسواق العثيم على الدواجن التي تتمثل في التالي:

ساديا صدور الدجاج 450 جرام بسعر يصل إلى 10.90 ريال سعودي بدلًا من 18.90 ريال سعودي.

ساديا برجر دجاج بالبقسماط يكون 840 جرام وهو بسعر 18.90 ريال بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

ساديا خضار مشكل مع الذرة حجم 450 جرام والذي يكون بسعر 4.95 ريال سعودي.

شبيهة قشطة بوك قيمر 125 ما 1* 3 مجانًا وتكون بسعر 8.90 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

طرق التواصل مع أسواق العثيم

في صدد تعرفنا على العروض المتنوعة والمختلفة الخاصة بأسواق العثيم نتطرق الآن للتعرف على الأرقام وطرق التواصل الخاصة بأسواق العثيم في المملكة العربية السعودية وتتمثل في الآتي:

رقم التواصل الخاص بأسواق العثيم هو 19279

البريد الالكتروني الخاص بالعثيم هو “من هنا“.

تعتبر أسواق العثيم هي من أشهر الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تعمل على توفير العديد من المنتجات المتنوعة والمميزة الخاصة بكافة الأقسام المتنوعة لها.