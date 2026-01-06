الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:10 صباحاً - الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يعتبر ضمن أهم البرامج الاجتماعية المقدمة إلى المواطن من جانب الحكومة السعودية، وذلك من أجل تعزيز عملية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تستحق في المملكة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

يوجد عدة خطوات من الضروري اتباعها من أجل تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور وجاءت كما يلي:

فتح الموقع الرسمي الذي يخص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الضغط هنا.

النقر فوق خيار الضمان الاجتماعي المطور.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اضغط فوق زر تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في الضمان

هناك شروط من الضروري توافرها في المستفيد حتى يتمكن من التسجيل في الضمان، وتتمثل في الآتي:

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يجب الإقامة بشكل دائم داخل الأراضي السعودية من أجل الاستفادة من الدعم.

المتقدم يجب أن يكون قادر على مزاولة العمل مادام لم يكن صاحب إعاقة.

الدخل الخاص بالأسرة يجب أن يكون أقل من الحد الأدنى المعلن عنه من جانب الوزارة.

مميزات الضمان

هناك الكثير من المميزات المختلفة التي يعمل الضمان الاجتماعي على تقديمها إلى جميع المستفيدين منه داخل المملكة العربية السعودية، وسنذكر تلك المميزات في الآتي: