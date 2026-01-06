الشركة السعودية للكهرباء: دفع تعويض للمستهلكين 400 ريال في بعض الحالات

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:10 صباحاً - الشركة السعودية للكهرباء:

تعلن شركة الكهرباء السعودية عن قرارها بدفع تعويضات مالية قدرها 400 ريال سعودي للمستهلكين في بعض الحالات المحددة تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الشركة لتعزيز العدالة وتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.

تهدف هذه التعويضات إلى تعويض المستهلكين عن أي ضرر قد يلحق بهم جراء أعطال في الخدمة الكهربائية وتشمل الحالات التي يتم دفع التعويض فيها تكلفة استدعاء فني لإصلاح أعطال فردية في المنازل أو الأعطال التي تتسبب في انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي لفترة طويلة.

تؤكد الشركة أنها ستسعى جاهدة لتقديم الدعم والراحة لعملائها المتأثرين وسوف يتم تحديد الحالات المستحقة للتعويض بناءً على التقارير الفنية والشهادات المقدمة من العملاء.

علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بإنشاء سجل رسمي لتوثيق الحالات المعروضة للتعويض، وسيتم تنظيم آلية سهلة وشفافة للعملاء لتقديم طلبات التعويض ستقوم فرق فنية ومتخصصة بتقييم الحالات واتخاذ القرارات المناسبة.

للعلم، ستتم عملية تعويض المستهلكين بشكل دوري وسيتم تحديد الفترات الزمنية لصرف التعويضات وفقًا للوائح والسياسات المعتمدة من قبل الشركة.

تعتبر هذه الخطوة من قبل شركة الكهرباء السعودية هي مبادرة إيجابية تهدف إلى بناء علاقة متينة مع عملائها وتعزيز ثقتهم في الشركة كما تعكس هذه التحسينات التزام الشركة المستمر لتحسين جودة الخدمة التي تقدمها في قطاع الكهرباء.

في الختام، تشير شركة الكهرباء السعودية إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمتطلبات المستهلكين وبعد الدراسات والتقييمات المستمرة وتتطلع الشركة للتواصل الفعال مع جميع عملائها وتلبية توقعاتهم واحتياجاتهم بشكل فعال وشامل.