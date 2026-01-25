شكرا لقرائتكم خبر تجارب القهوة المختصة تثري فعالية «أدب وقهوة» بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حضرت تجارب القهوة المختصة بوصفها أحد ملامح المشهد الثقافي المعاصر ضمن فعالية «أدب وقهوة» التي ينظمها بيت الثقافة بجازان، من خلال مشاركة مجموعة من الشباب والفتيات صانعي القهوة، الذين قدموا للزوار نماذج حية لفنون التحضير وأساليب التقديم، في تجربة جمعت بين الذائقة الحديثة والسياق الثقافي للفعالية.

وتنوعت الأجنحة المشاركة بتعاون مع عدد من المقاهي المتخصصة، إذ تعرف الزوار على مدارس مختلفة في تحميص البن وطرق الاستخلاص، إلى جانب مفاهيم الجودة والعناية بالتفاصيل، التي باتت تشكل جوهر ثقافة القهوة المختصة، وتعبر عن تحولها من مشروب يومي إلى تجربة معرفية وثقافية.

وأسهم حضور «الباريستا» في فتح مساحة تفاعلية للحوار المباشر مع الجمهور، تجاوزت العرض والتذوق إلى مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة، بما أتاح للزوار فهما أعمق لمسار القهوة، من الحبة إلى الفنجان، وما يرتبط به من مهارات وتقنيات.

ومن بين المشاركين، برز عدد من الشباب والفتيات الذين وجدوا في عالم القهوة مساحة لتطوير مهاراتهم إلى جانب تخصصاتهم الأكاديمية والمهنية المختلفة، بعد تلقيهم دورات تدريبية متخصصة، ليواصلوا اليوم ممارسة العمل في إعداد القهوة والمشاركة في الفعاليات الثقافية، في نموذج يعكس تنامي الاهتمام بثقافة القهوة المختصة في المنطقة.

وتجسد هذه المشاركة حيوية المشهد المصاحب لفعالية «أدب وقهوة»، التي تستمر حتى 24 يناير الحالي، وتفتح مسارات جديدة للإبداع والتواصل المجتمعي، بمشاركة شباب حولوا الشغف إلى ممارسة، والمعرفة إلى تجربة يتشاركها الجمهور.