شكرا لقرائتكم خبر محافظة العيدابي تبرز تراثها ومقوماتها السياحية في «ليالي المحافظات» بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضن مسرح السفينة بمنطقة جازان، مشاركة محافظة العيدابي ضمن برنامج «ليالي المحافظات»، إحدى فعاليات مهرجان جازان 2026، وسط حضور كثيف من الزوار والأهالي.

وتضمنت الفعالية عروضا شعبية قدمتها فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة، عكست الموروث الشعبي، ونالت لوحاتها الفنية تفاعل الحضور واستحسانهم، وتميزت الفرقة بأزيائها الشعبية التقليدية المزخرفة، مما أسهم في إضفاء أجواء من الفرح والبهجة على الزوار.

وشملت الفعاليات المصاحبة عرض برومو خاص بمحافظة العيدابي، استعرض أبرز المواقع الطبيعية والتاريخية التي تميز المحافظة وتزيدها جذبا للزوار، إلى جانب عروض ترفيهية وأوبريت أضفت على الأمسية رونقا ثقافيا مميزا.

وتأتي «ليالي المحافظات» ضمن البرامج الثقافية والسياحية التي تهدف إلى التعريف بتاريخ منطقة جازان وأنماط الحياة التقليدية فيها، وتسليط الضوء على المقومات السياحية المتنوعة لكل محافظة، بما يسهم في جذب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ويعزز مكانة المنطقة بوصفها وجهة سياحية وتراثية متميزة.