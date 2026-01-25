شكرا لقرائتكم خبر اختتام «كليجا بريدة» بحضور تجاوز 500 ألف زائر و340 منفذا للبيع والتسويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مهرجان الكليجا الـ17 في بريدة برامجه التي امتدت 15 يوما، بتحقيقه لحضور تجاوز 500 ألف زائر، استقبلهم أكثر من 340 منفذا وركنا تسويقيا ونقطة بيع، ووفر 1500 فرصة عمل موسمية خلال أيام المهرجان الذي نظمته الغرفة التجارية في القصيم، بمقر مركز الملك خالد الحضاري في بريدة.

وأوضح أمين عام غرفة القصيم، المشرف العام على المهرجان محمد الحنايا، أن المهرجان شكل منصة اقتصادية وتسويقية فاعلة، بحضور تجاوز 500 ألف زائر، ومشاركة 340 منفذا ونقطة للبيع والتسويق، ضمت الأسر المنتجة، وأصحاب الحرف، ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات والمؤسسات.

وأبان أن هذه المنظومة المتكاملة أسهمت في تنشيط الحركة التجارية، وفتح قنوات تسويقية مباشرة، وتعزيز العوائد الاقتصادية للمشاركين، كما أتاحت فرصا وظيفية موسمية استفاد منها أكثر من 1500 شاب وفتاة في مجالات التنظيم، والتشغيل، والتسويق، والخدمات، بما يعكس دور المهرجان في دعم سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، وربط الشباب بصناعة الفعاليات والاقتصاد الإبداعي.

يشار إلى أن مهرجان الكليجا يأتي في إطار جهود غرفة القصيم لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأسر المنتجة، وتحويل الفعاليات التراثية إلى أدوات تنموية واقتصادية؛ تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.