شكرا لقرائتكم خبر فتح التسجيل للمعلمين والطلاب والأهالي لزيارة معرض «إبداع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» فتح باب التسجيل لزيارة معرض إبداع للعلوم والهندسة 2026، داعية المعلمين وأولياء الأمور والطلبة والمهتمين بالعلوم والابتكار إلى زيارة المعرض والاطلاع عن قرب على مشاريع الطلبة المشاركين، الذين يمثلون نخبة العقول الشابة في المملكة.

ويقام المعرض في مركز الأميرة نوف بنت عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات – فندق مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، ويعد المحطة الأهم في مسيرة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، حيث يتنافس 200 طالب وطالبة في 22 مجالا علميا، لعرض مشاريعهم البحثية والابتكارية، بعد تأهلهم من مراحل تنافسية مكثفة، تمهيدا لتمثيل المملكة في المحافل والمعارض العلمية الدولية.

ويمنح المعرض الطلبة الزائرين فرصة نوعية للاطلاع على تجارب أقرانهم، والتعرف على مستوى المشاريع المؤهلة للتمثيل الدولي، بما يسهم في توسيع مداركهم العلمية، واستلهام أفكار جديدة، وفهم المسارات التي قادت أصحاب هذه المشاريع إلى منصة التميز الوطني، في تجربة تعليمية حية تتجاوز حدود الفصول الدراسية.

وأكدت «موهبة» أن زيارة المعرض تمثل فرصة استثنائية للمعلمين وأولياء الأمور لاكتشاف مستوى التميز الذي وصل إليه طلبة المملكة، والاطلاع على نماذج حقيقية لمشاريع علمية انطلقت من أفكار طلابية، وتطورت عبر بيئة وطنية محفزة، تعزز البحث العلمي، وتغرس ثقافة الابتكار منذ المراحل التعليمية المبكرة.

كما يتيح المعرض للزوار التفاعل المباشر مع الطلبة المشاركين، والتعرف على تفاصيل مشاريعهم، وآليات تقييمها، وخطوات تأهيلها، وما يحمله المستقبل لهؤلاء الموهوبين الذين يستعدون لتمثيل المملكة عالميا، في مشهد يعكس طموح الوطن وقدرته على المنافسة في الميادين العلمية الدولية.