تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم غزة بتوزيع سلال غذائية جديدة للنازحين جنوب القطاع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإغاثية بتوزيع سلال غذائية جديدة على العائلات النازحة في مخيمات جنوب قطاع غزة، ضمن إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، الهادفة إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.

وجاءت هذه المساعدات في وقت تشهد فيه مخيمات النزوح أوضاعًا إنسانية قاسية، حيث تعاني العائلات من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي جعل السلال الغذائية المقدّمة دعمًا ضروريًا يسهم في توفير متطلبات الحياة اليومية ويخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة.

وتولت الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة داخل قطاع غزة، تنفيذ عمليات التوزيع وفق آلية دقيقة ومنظمة، ركزت على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية التي تحفظ كرامة المستفيدين وتضمن العدالة في إيصال الدعم.

ويأتي هذا التحرك الإنساني امتدادًا للدور الثابت الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإغاثي، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مساندة الشعب الفلسطيني، وتجسيدًا لالتزامها المستمر بالوقوف إلى جانبه في مختلف الأزمات والظروف.