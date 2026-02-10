رابط حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة في الرياض 2026 وأهم الفعاليات

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةرابط حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة في الرياض 2026 وأهم الفعاليات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فعاليات معرض القهوة والشكولاتة في عام 2026، وقد لاقى هذا الأمر تفاعل محبي القهوة والشكولاتة في الرياض، حيث يضم فعاليات للعديد من العلامات التجارية العامة للقهوة والشوكولاتة من حوالي 40 دولة في العالم، ويعد هذا الحدث الأهم للمنتجين، ويساهم في زيادة العملات المحلية والعملات العالمية ويشمل أكثر من 300 جهة عالمية ومحلية ويبحث العديد من مواطنى المملكة العربية السعودية عن أهم الفعاليات الخاصة بمعرض القهوة والشوكولاتة في الرياض.

أهم فعاليات معرض القهوة والشكولاتة

تبدأ فعاليات معرض القهوة والشوكولاتة في الرياض للعام 2026 في يوم 9 من شهر ديسمبر وتكون بداية من الساعة السادسة مساءً وتظل فعاليات المعرض مستمرة حتى سبعة ساعات وتصل قيمة الفعاليات معرض القهوة والشكولاتة 862.50 ريال ويمكن للمواطنين حجز دورة شهرية من خلال الموقع الخاص بالفعالية.

ويبدأ المستوى التأسيسي لدورة باريستا في يوم 11 من شهر ديسمبر في تمام الساعة 03: 00 مساءً حيث تظل الفعاليات مستمرة لسبعة ساعات وتصل سعر الدورة إلى 2588 ريال.

أما المستوى التأسيسي الخاص بمهارات باريستا في 10 من شهر ديسمبر 2026 وتظل مستمرة لمدة سبعة ساعات بداية من الساعة 06: 00 مساءً، وتبلغ تكلفة الفعالية 2817.50 ريال.

أما بالنسبة لدورة تسويق الأعمال الصغيرة تبدأ في 12 من شهر ديسمبر 2026 منذ الساعة 06: 00 مساءً وتظل مستمرة لمدة ساعتين وتبلغ قيمة الدورة 518.15 ريال.

أما بالنسبة لدورة التميز في تجربة العملاء سوف تبدأ في في 10 ديسمبر 2026 بداية من 6: 00 مساءً وتظل مستمرة لمدة ساعتين وتبلغ قيمة الدورة 518.15 ريال.

وأيضاً تبدأ إدارة المقاهي في تمام الساعة 9 ديسمبر وتظل ساعتين مستمرة وتبلغ قيمتها 518 ريال.

أما دورة تحضير القهوة السوداء سوف تنطلق في يوم 11 ديسمبر 2026 بداية من 6 مساء وتظل لسبعة ساعات وتبلغ قيمتها 2817.50 ريال.

