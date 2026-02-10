اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين 2026 دعاء رمضان من الكتاب والسنة مستجابة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً - دعاء رمضان

أدعية رمضان من الكتاب والسنة مستجابة بإذن الله، ويجب أن يعرفها الكثير من المسلمين خاصةً ونحن على أعتاب الشهر الكريم، والذي لا بد أن تتجهز من أجله الدعوات وتتأهب لبركاته ونفحاته القلوب حتى تقدم فيه ما يليق، ويعرض موقع لحظات نيوز أهم الأدعية خاصةً الواردة في الكتاب والسنة.

اللهم بلغنا رمضان

كثيرة هي القلوب المُشتاقة لشهر رمضان المبارك حتى تُلقى ما في جعبتها في رحابه، وهي تعلم أن الله قريب في كل وقتٍ وحين، لكن لرمضان هيبة مختلفة، وفيما يلي بعضًا من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم:

“رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”.

“رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ”.

“رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ”.

“رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي”.

“لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ”.

“رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِين”.

“رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ”.

“رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ”.

“رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ”.

اقرأ أيضًا: دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين أدعية رمضان من الكتاب والسنة.. رددها يفتح الله لك أبواب الجنة

أدعية رمضان من السنة مستجابة

نستكمل أدعية رمضان من الكتاب والسنة مستجابة وذلك من خلال عرض أهم الأدعية التي وردت في السنة النبوية الكريمة وذلك على النحو التالي:

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اللهم إني أعود بك من جَهْدِ البَلاءِ، ودَرَكِ الشَّقاءِ، وسُوءِ القَضاءِ، وشَماتَةِ الأعْداءِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

أدعية ليلة القدر

بعد عرض أدعية رمضان من الكتاب والسنة مستجابة، ننتقل إلى أدعية يمكن قولها في ليلة القدر التي يجب أن يُكثر فيها المسلم من الدعاء، وذلك على النحو التالي:

اللهم يا ذا الجلال والإكرام اهدِ قلبي، واعفُ عني وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء إنك على كل شيءٍ قدير.

يا رحمن يا رحيم اللهم كما بلغتنا شهرك المبارك، وكما أكرمتنا بقيام تلك الليلة، أتمم نعمتك علينا وأعتق رقابنا من النار وتوفّنا مسلمين.

اللهم لا تؤاخذ قلبي بذنبه، ولا تؤاخذ جوارحي بما كسبت، وعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله، فأنت أهلٌ للرحمة والمغفرة.

اللهم يا أكرم الأكرمين تقبل صلاتي وقيامي ودعائي، اللهم كما وفقتني لهم بجودك، تقبلهم برحمتك.

اللهم ارزقني الخير عاجله وأجله، واغفر لي ذنبي عاجله وآجله، لا تجعلني من القوم الظالمين.

أدعية رمضان للأهل

لا بد ونحن نتحدث عن أدعية رمضان من الكتاب والسنة مستجابة، أن نشمل في دعائنا كل أحبائنا من الأهل والأصدقاء لعل دعوة منهم تكون سببًا في خيرٍ لهم، وذلك كما يلي:

اللهم احفظ لي أهلي وبارك لي فيهم، واجعلنا من المتقين.

اللهم كما رزقتني بأهلي دون حول مني ولا قوة احفظ وقرّ أعينهم وارزقني وإياهم جنتك وعفوك.

يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك الأعظم أن تجعل أهلي في معيتك، وأن تشملهم بعفوك، وأن تجعل الخير والرضا من نصيبهم في الدنيا، وأن ترزقهم جنتك.

اقرأ أيضًا: ردد أدعية صلاة التهجد في رمضان || افضل الأدعية المستحبة “اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض”

أدعية رمضان للأموات

في إطار الحديث عن أدعية رمضان من الكتاب والسنة مستجابة من الضروري ألا ننسى في دعائنا الأموات الذين رحلوا عن تلك الدنيا لكنهم ما زالوا في قلوبنا وذلك لأنهم أحوجّ الناس للدعوة، وذلك مثل ما يلي:

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، واعفُ عنهم وزدهم درجات من النعيم.

يا أرحم الراحمين يا فعالًا لما تريد اسألك باسمك الأعظم أن ترحم من رحلوا من الدنيا وذهبوا إلى رحمتك التي أنت أهلٌ لها.

يا رحمن يا لطيف ألهمنا الصبر على مصيبة الموت، واجبر قلوبنا وارحم موتانا واجعلهم من أهل الفردوس الأعلى.

يعد الدعاء هو الباب المفتوح لجموع الناس للوصول لربهم، خاصةً في الأوقات المباركة مثل شهر رمضان الذي يتسارع فيه الناس لمعرفة الأدعية التي وردت في القرآن والسنة.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين

“اللهم بلغنا رمضان يا كريم، وأجعل الأيام المُتبقية من شعبان مُفرجة للكروب ماحية للذنوب ساترة للعيوب، ربنا إنا شوقنا لشهرك الكريم قد زاد فينا فلا تحرمنا من قيامه وصيامه وأحبتنا، ربنا نسألك أن تُبلغنا رمضان وتُبارك لنا فيه، اللهم أهل علينا شهر رمضان بالخير والأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا ارزقنا صيام وقيام شهر رمضان وتلاوة القرآن فيه، ربنا سلمه لنا، وتسلمه منا، وسلمنا فيه وقد رحمتنا وغفرت لنا ومحوت عنا ذنوبنا يا كريم”

أسئلة شائعة

ما هو أفضل وقت للدعاء في رمضان؟

قُبيل المغرب، وعند الإفطار.

هل يجب الالتزام بأدعية القرآن والسنة وفقط؟

لا، بل يجوز للمرء الدعاء بما أراد ما دام مُتأدبًا مع الله.