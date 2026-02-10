الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً - التواصل عبر الإيميل مع امازون لتقديم شكوى 1447.

الكثير من العملاء قد يُفضلون التواصل مع خدمة أمازون عن طريق البريد الإلكتروني إن كان لديهم أي مشكلة أو أزمة أو استفسار ولكنهم قد يجهلون الطريقة الصحيحة لإتمام تلك العملية لذلك من خلال موقع لحظات نيوز سنعرض لكم كيفية التواصل عبر الإيميل مع امازون لتقديم شكوى 1447.

التواصل مع أمازون عبر البريد الإلكتروني

إن كنت عميًلا لدى أمازون وترغب في الاستفسار عن شيء ما فإن الموقع سيمنحك عدة طرق للتواصل وكل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع أمازون ” من هنا “ ثم اضغط على مساعدة. ثم انقر على المزيد من المساعدة. اضغط على اتصل بنا. اختر من القائمة الطلب أو الطلبات التي تريد الاتصال بأمازون من شأنها. قرر الطريقة التي تريد التواصل بها مع أمازون من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو المحادثة. اضغط على التواصل من خلال البريد الإلكتروني. قم بكتابة مشكلتك وسيت التواصل معك ولكن قد تواجه تأخر في الرد لأن المدة المحددة للرد عبر البريد الإلكتروني من الشركة هو من ساعة إلى 24 ساعة.

ما هي المشكلات التي قد يعاني منها العملاء

إن شركة أمازون كغيرها من الشركات الأخرى التي من الممكن أن يواجه فيها العملاء بعض المشكلات فيما يتعلق بعملية التسوق ومن هذه المشكلات ما يلي:

يمكن أن تكون الضريبة التي تم فرضها على الطلب مرتفعة بعض الشيء على حسب الدولة التي تم الطلب منها.

يمكن أن يواجه العميل مشاكل في التواصل مع المسئول المختص بالتوصيل للطرد.

قد تحدث مشكلة في سحب المال من بطاقة الائتمان أو ان تكون البطاقة غير قابلة للسحب بالرغم من وجود المال.

يمكن أن يُعاني العميل من تأخر مبالغ في التوصيل.

كيف يمكن تتبع الشحنة في أمازون

قد يرغب البعض في تتبع الشحنة الخاصة بمشترياته ومعرفة هل وصلت أم لا لذلك فإن أمازون قد قامت بوضع خدمة تتبع الشحنة والتي تتم من خلال الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول. اذهب إلى الحساب والقوائم. اضغط على تتبع الطرد.

ومن هنا نكون قد تمكنا من عرض كل المعلومات الخاصة بتقديم شكوى أو التواصل عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى عرض كيفية تتبع الطرد وبع ض الأمثلة لبعض المشكلات التي قد تواجه العميل في موقع أمازون.