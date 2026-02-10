الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً - شروط وكيفية تمويل الأسرة 1447 من بنك التنمية الاجتماعية ومميزاتها

يمكنك التعرف على شروط وكيفية تمويل الأسرة 1447 من بنك التنمية الاجتماعية ومميزاتها، حيث أن البنك يوفر مبلغ التمويل للكثير من الفئات بالمملكة العربية السعودية لمساعدتهم ودعمهم لسد احتياجاتهم ولكن تبعا لبعض الشروط المقررة من خلاله.

شروط تمويل الأسرة 1447 من بنك التنمية الاجتماعية

لكل من يرغب التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية فيجب توافر بعض الشروط به وهي كالآتي:

لا يكون عمره أكثر من 70 عام، وأيضا ألا يكون عمر الكفيل أكثر من 55 عام.

عدم زيادة راتبه الشهري عن 14500 ريال سعودي.

أيضا لم يكن أفراد أسرته أقل من فردين.

كذلك لا يكون نصيب الفرد من الدخل الكلي للأسرة شهريا أكثر من 3000 ريال سعودي.

في حالة تقديم الأرملة أو المطلق على التمويل فيشترط أن يكون عائل، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للمطلقة أو الأرملة.

خطوات التقديم على تمويل الأسرة بالمملكة 1447

لمن تتوافر به الشروط يمكنه التقديم على تمويل الأسرة عن طريق اتباع التالي:

الولوج إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية من هنا.

ثم ادخل على التبويب الخاص بمنتجاتنا.

انقر على تمويل الأسرة ومن خلالها انقر على تقديم الطلب.

قم بتسجيل دخولك للموقع عن طريق توضيح جميع المعلومات المطلوبة منك وتأكد من صحتها.

عليك إرفاق جميع الوثائق والأوراق المطلوبة.

تتضمن آخر خطوة قيامك بالنقر على إرسال الطلب، وعند القبول فسوف يتم التواصل معك من قبل إدارة البنك.

مميزات تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

عند حصول الفرد على التمويل فإنه يتمتع بالكثير من المميزات والتي منها ما يلي:

يتم حصول الفرد على مبلغ قدره 100 ألف ريال سعودي.

طريقة السداد تتم من خلال التقسيط شهريا.

لا يتم دفع أي رسوم إدارية.

عند وفاة صاحب التمويل أو تعرضه لحالة عجز كلي فيتم إعفائه من السداد تماما.

مدة التمويل يمكن أن تبلغ 5 سنوات.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقال شروط وكيفية تمويل الأسرة 1447 من بنك التنمية الاجتماعية ومميزاتها وكما ذكرنا كيفية التقديم على ذلك لكل من يتوفر به الشروط ومميزات التمويل، ونتمنى الإفادة للجميع.